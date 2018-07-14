«Слишком идеальная»: Пресная жизнь Костенко беспокоит фанатов

Сегодня, 15:08

Верная, красивая, умная Анастасия тщательно скрывает свои недочеты.

В социальных сетях только ленивый не прокомментировал новость о рождении дочери Яны в семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Влюбленные родители не перестают публиковать снимки с ребенком, которого публике еще не представили. Интерес к пополнению в семействе не только у поклонников Костенко, Тарасова, но и Бузовой. Певицу принудительно просили в Сети поздравить пару молодых родителей. Но на фоне последних событий у юзеров появились новые головные боли.

Беспокоит фанатов слишком идеальная и пресная жизнь Костенко. По словам многих подписчиков девушка ничем не приметна, в скандалах не замечена, ни с кем не загуляла и нигде не дебоширила. В чем секрет безупречной репутации пока не понятно. Девушка активно развивается и следит за собой, верна своему супругу и дорожит своими родными.

Сенсационных признаний и откровений не озвучила за весь период своей знаменитости. Психологи прокомментировали поведение Костенко с точки зрения науки.

Оказывается, что Анастасия может иметь комплексы. Речь идет о самом главном – «комплексе отличницы», - он преимущественно заставляет людей быть лучшими во всем и всегда достигать успеха, в ущерб собственной личности и амбициям. Возможно, что Костенко по типу темперамента холерик переходящий во флегматика, и жизнь в мире для нее не так важна и привлекательна, как микроклимат в семье.