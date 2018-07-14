«Возраст - не помеха»: Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор похвастались своей естественной красотой

Сегодня, 15:35

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас удивили своих поклонников, когда Дрю опубликовала фото в своём Instagram-аккаунте, где известные актрисы были без макияжа.

Вся редкость фото заключается в том, что Кэмерон Диас не пользуется ни одной социальной сетью, поэтому такого рода фотография для подписчиков Дрю и фанатов Диас была невероятным событием. Актрисы смогли похвастаться тем, как они могут составить конкуренцию молодым девушкам, несмотря на достаточно почтенный возраст, как для их рода занятий.

«Возраст – не помеха»,- отзывается один из фанатов. Люди согласились, что естественная красота не может сравниваться ни с чем. Удивило и то, что женщины не постеснялись показать и свои недостатки: Дрю – пигментацию и немного обвисшую кожу, морщины; Кэмерон - «гусиные лапки», в которые посоветовали вколоть ботокс.

Из-за этого совета в комментариях началась целая война. Мнения разделились. Одни считали, что таким образом исчезнет естественность, другие же не находили ничего страшного в том, чтобы избавиться от изъяна и стать ещё лучше.