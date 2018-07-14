«Война за детей»: Анджелина Джоли покажет суду дневник с грехами Брэда Питта

Сегодня, 14:35

Алкоголизм и вспышки агрессии супруга приходилось терпеть голливудской актрисе на протяжении 10 лет совместной жизни, о чем свидетельствует ее личный дневник.

С 2016 года Анджелина Джоли пытается оградить Брэда Питта от их совместных шестерых наследников. «Война за детей» пока что складывается в пользу отца, ведь суд настаивает, дабы звездные экс-супруги наравне занимались воспитанием потомков.

На следующем заседании Джоли покажет суду дневник с грехами Питта, содержащий рассказы об алкоголизме и неконтролируемых вспышках ярости актера. Анджелина рассчитывает, что обнародование ее личного дневника подытожит «войну за детей» в ее пользу.