«Идол для поклонения»: У фанатов началась истерика при встрече с Бузовой

Сегодня, 14:29

Трогательная встреча шокировала поклонниц творчества певицы. Они попросили Бузову сфотографироваться и дать автографы.

Сама Ольга также была рада встретить поклонников ее творчества. Она с удовольствием сфотографировалась со "своими людьми". Присутствующие сняли происходящее на камеру, а видео Бузова опубликовала на своей странице. Поклонники в комментариях искренне порадовались за счастливчиков, которые смогли дотронуться до всеобщей любимицы.

В комментариях к видео Ольгу назвали «Идол для поклонения», так как за последний год она собрала целую армию фанатов, став самой популярной певицей в России. У фанатов началась истерика при встрече с Бузовой, и это заметно на кадрах. Ольга Бузова очень мило пообщалась с поклонниками, которые от шока не могли прийти в себя. Певица спросила у фанатов, понравилась ли им ее последняя песня, на что, конечно же, получила утвердительный ответ.