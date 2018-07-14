«Обманул на 37 млн»: Спортсменка Мария Комиссарова судится со своим врачом

История россиянки стала резонансной, поскольку доктор угробил еще несколько людей.
Спортсменка Мари Комиссарова судится со своим врачом из-за ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств в вопросе ее лечения и реабилитации.
После был запущен новый процесс сбора средств, но и 37 млн не смогли помочь доктору поставить девушку на ноги. На данный момент, спортсменка Мария Комиссарова судится со своим врачом, против которого открыто не одно судебное производство. Всех кто еще «лечился» у этого мошенника, и кого он обманул, Мария советует объявится для того, чтобы составить коллективный иск.