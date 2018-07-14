«Обманул на 37 млн»: Спортсменка Мария Комиссарова судится со своим врачом

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История россиянки стала резонансной, поскольку доктор угробил еще несколько людей.

Спортсменка Мари Комиссарова судится со своим врачом из-за ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств в вопросе ее лечения и реабилитации.

«Он обещал поставить меня на ноги за год тренировок. Были собраны немалые деньги, а именно 28 млн рублей. Прошел год и ничего не произошло», - сообщила пострадавшая.

После был запущен новый процесс сбора средств, но и 37 млн не смогли помочь доктору поставить девушку на ноги. На данный момент, спортсменка Мария Комиссарова судится со своим врачом, против которого открыто не одно судебное производство. Всех кто еще «лечился» у этого мошенника, и кого он обманул, Мария советует объявится для того, чтобы составить коллективный иск.