Джастин Бибер поделился откровенным снимком с будущей женой Хейли Болдуин

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Звезда мирового масштаба делится с поклонниками более пикантными подробностями своей личной жизни. Джастин уже не раз публиковал признания своей невесте, каждый раз принося нотку оригинальности в свои отношения.

Заявление о помолвке шокировало в основном поклонниц Джастина Бибера, так как для многих миллионов он неизменно остаётся одним из самых привлекательных парней. Хейли Болдуин уже привыкла к тому, что её половинка очень популярна среди представительниц слабого пола, однако даже сам певец отмечает, что будущая жена вне конкуренции. В Сеть уже попадали фотографии с целующейся звездой, но ещё пару лет назад, папарацци нужно было потрудиться, чтобы заполучить пикантный снимок.

Молодая пара демонстрирует свои чувства друг к другу, как только у них появляется удобный случай, а недавно Джастин опубликовал откровенный снимок с его будущей женой.

Фанаты уверены, что настоящая любовь молодого исполнителя не Хейли, но неустанно желают ему быть счастливым в грядущей семейной жизни. Некоторые пользователи решили посоветовать певцу руководствоваться принципом «счастье любит тишину».