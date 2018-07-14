«Всем сразу приспичило?»: Лазарев, Гагарина и Ёлка устроили нескромную фотосессию в туалете

Сегодня, 13:30

Многолетняя дружба стерпит всё, подумали поклонники артистов, когда увидели их новую фотосессию на камеру смартфона.

Исполнители, которые дружат не первый год, часто решаются на не всегда понятные обычным людям поступки. Частые фото Полины Гагариной с Сергеем Лазаревым перестали вызывать удивление у подписчиков, и они радуются звёздным встречам не меньше, чем сами исполнители. Их компанию разнообразила певица Ёлка.

Трио вновь поразило поклонников. Между выступлениями звёзды заглянули в роскошно декорированную комнату с маленьким диванчиком, зеркалами и раковиной, что натолкнуло фанатов на мысль о том, что фотосессия проходит в туалете. Не меньше их удивили и сами снимки. Лазарев и Гагарина будто хотели уединиться, чему не стала мешать Ёлка, которая позднее «перехватила» Гагарину и ухватила её за попу. Подписчики пишут, что после таких нескромно проведённых минут вместе исполнители должны записать совместную песню.