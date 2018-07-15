«Собака писает на дерево»: Поклонники высмеяли Водонаеву за откровенное фото

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Поза знаменитости не понравилась даже истинным фанатам.

Алёну Водонаеву в очередной раз раскритиковали за излишнюю откровенность. Знаменитость опубликовала в своём Instagram снимок в купальнике, где она расположилась лёжа в достаточно странной позе, раздвинув ноги и демонстрируя свою промежность. Поклонники высмеяли её и один за другими принялись упражняться в острословии на странице кумира.

Некоторым подписчикам это напомнило ситуацию, когда собака писает на дерево, о чём они не написали в комментариях под постом. «Дешево. Женщина у которой есть подрастающие дети должна подумать, стоит ли выкладывать подобные фото.», -возмутилась пользователь под ником pupssik_. К слову, не пришлось по душе откровенное фото и заядлым фанатам Алёны.

«Алена, нравятся большинство ваших фото. Но это не удачное. Главным образом из-за выражения лица тут: обычно черты у вас красивее. Хотя, может в этом и задумка, не знаю.», - недоумевает sonya.averkova.

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