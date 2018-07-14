«Ушла в разгул»: Ксения Собчак показала, как по ночам обнимается с греческим дирижёром

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Ксения Собчак все чаще делает посты, в которых показывает интерес к другим мужчинам, при этом забывая про собственного мужа. В этот раз она выставила фотографии, на которых она обнимается ночью с популярным дирижером Теодором Курентзис.

На своей странице в Instagram Ксения Собчак сделала пост, в котором рассказала про свои лучшие ночи. Как оказалось, для ведущей они всегда случайные, однако беспроигрышным вариантом остается ночь, «у которой есть дирижёр». На фотографии, которая сопровождает это сообщение, Собчак обнимается с известным греческим дирижером Теодором Курентзис. Видно, что фото делали в вечернее время, однако обе знаменитости выглядят счастливо.

Фотография выполнена в темных оттенках, что заставило подписчиков подумать, что кто-то взял другого в заложники. Однако больше всего фанатов заинтересовало странное поведение политика, которая уже не первый раз дает повод думать, что у нее проблемы с мужем. Снимки в обнимку с дирижером лишь подтвердило опасения подписчиков: «Ушла в разгул».