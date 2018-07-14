Волгоградский «близнец» Егора Крида похвастался сходством со звездой

Сегодня, 12:45

Как две капли воды похожи друг на друга звездный певец и простой парень из Волгограда, решивший козырнуть скопированным стилем.

Самопровозглашенный «близнец» Егора Крида похвастался поразительным сходством со звездой на просторах посвященного жизни в Волгограде «ВК»-портала. То ли из-за зависти, то ли из-за нелюбви к звезде отечественного шоу-бизнеса, интернет-сообщество раскритиковало парня за хвастовство и чрезмерное самолюбие.

Источник фото: соцсети

Как итог, решив развеселить пользователей Сети, волгоградский «двойник» Крида лишь испортил себе настроение.