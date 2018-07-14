Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят бабы»

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Поклонники тут же решили, что новое стихотворение посвящено Матильде.

Бессменный лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает привлекать внимание к своей личной жизни. Отдыхая в Италии, он опубликовал в своём Instagram-блоге стих, в котором рассказал «куда уходят бабы». Основой для него послужила некогда популярная песня ВИА «Сливки» про детство. Произведение посвящено женщинам, не сумевшим сохранить верность и бросившимися искать принцев на «коняшках в наглаженных рубашках». Как известно, не так давно от Шнурова ушла жена Матильда, из-за чего фолловеры решили, что в стихотворении речь идёт о ней. Также многие заметили, что пост появился утром 14 июля, в связи с чем, поклонники пришли к выводу, что вдохновение постигло музыканта во время бессонной ночи и долгих размышлений. В комментариях они подбодрили своего кумира и посоветовали не горевать о женщинах.

Ранее мы писали, что рэпер Гнойный записал дисс на Шнурова. В композиции он упрекнул музыканта в том, что он не сумел удержать свою женщину.