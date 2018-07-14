Тимати опозорился из-за обмана в конкурсе для подписчиков

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Тимати объявил розыгрыш автомобиля за лучшее видео от подписчиков, однако у всех возникли подозрения, что победитель либо подставной, либо несуществующий.

По завершению конкурса Тимати опубликовал видеоролик, в котором объявил победителя и поздравил его с главным призом – автомобилем. Однако, несмотря на то, что конкурс был открытый, видео победившего участника не было показано остальным. Тимати придумал причину – администрация сайта заблокировала контент, однако подписчики не поверили. Многие решили, что Тимати объявил конкурс для пиара, а дарить ценный приз и вовсе не собирался. Об этом свидетельствует не только отсутствие видео, но и сама страница его автора. У него на странице есть фотографии с собственными автомобилями. Помимо этого, подписчики также добавили, что проверить настоящий ли аккаунт – невозможно.

Поклонники Тимати были однозначны во мнении, что он опозорился из-за своего конкурса и посоветовали в следующих розыгрышах быть честнее и делать прозрачные условия награждения.