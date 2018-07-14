«Без каких-то намёков»: Азербайджанка приворожила экс-супруга Бузовой

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Кристина Замир получила бутылку виски за красивые глазки.

Азербайджанка приворожила экс-супруга Бузовой. Это произошло во время отдыха в одном из клубов Москвы, где перспективная модель проводила время с друзьями. В один момент к ее столику подошел официант и преподнес презент от столика Тарасова и его компании.

«Вы не поверите, но Тарасов, бывший муж Бузовой, его стол прислал сегодня мне бутылку виски», - сообщила модель своим поклонникам.

Поклонники порадовались за свою любимицу и написали ей десятки восторженных комментариев. Не бошлось и без критики в адрес Анастасии Костенко, Ольги Бузовой. «Просто сфоткалась с ним рядом без каких-то намёков, он наверное даже не запомнил девушку. И такая шумиха. Бред!», «Костенко НИКАКАЯ, пресная, а эта девица - огонь. Почти как Буз», «Вы ещё не видели Костенко без фотошопа, а это девушка покрасивее и у неё реально», - написали хейтеры.