«Без каких-то намёков»: Азербайджанка приворожила экс-супруга Бузовой

Кристина Замир получила бутылку виски за красивые глазки.
Азербайджанка приворожила экс-супруга Бузовой. Это произошло во время отдыха в одном из клубов Москвы, где перспективная модель проводила время с друзьями. В один момент к ее столику подошел официант и преподнес презент от столика Тарасова и его компании.
Поклонники порадовались за свою любимицу и написали ей десятки восторженных комментариев. Не бошлось и без критики в адрес Анастасии Костенко, Ольги Бузовой. «Просто сфоткалась с ним рядом без каких-то намёков, он наверное даже не запомнил девушку. И такая шумиха. Бред!», «Костенко НИКАКАЯ, пресная, а эта девица - огонь. Почти как Буз», «Вы ещё не видели Костенко без фотошопа, а это девушка покрасивее и у неё реально», - написали хейтеры.