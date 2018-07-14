Широко расставленные ноги Семенович насмешили фанатов

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Желание медийных звезд продемонстрировать свою шикарную жизнь и преподать себя в наиболее презентабельном виде, нередко оборачивается курьезами. Анна Семенович нарвалась на насмешки поклонников, показав себя в необычном ракурсе.

Телеведущая опубликовала снимок, где она сидит на краю ванной в черном гипюровом пеньюаре с широко расставленными ногами. В сопроводительном тексте она уточнила, что не может уснуть после вечеринки и «будет продолжать». Подписчиков рассмешил и образ Бородиной, и эта подпись. Они поинтересовались: «Что будешь продолжать? Сидеть в ванной комнате? Оригинально!». Наряд Анны поклонники сочли слишком вызывающим и не предназначенным для публикации. А некоторые и вовсе назвали наряд Семенович «бордельной униформой». Фанаты высказали мнение, что попытки знаменитости изо всех сил казаться соблазнительной, вызывают у них смех. Ей часто не удается соблюдать меру, и она легко переходит грань, за которой начинается похабщина. Впрочем преданные поклонники Анны выразили привычное восхищение: «Ты просто космос, детка!».