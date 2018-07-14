Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после пластики чуть не умерла

Сегодня, 11:30

Она и до сих пор в тяжёлом состоянии. Предыдущий хирург при исправлении формы носа изуродовал ей лицо.

После его «пластики» Фатима Хадуева, известная, как звезда «Битвы экстрасенсов», чуть не умерла. Потребовалось повторное срочное хирургическое вмешательство.

Оно оказалось своевременным, самого страшного удалось избежать. Однако, говорить Хадуева пока не может. О произошедшем предоставлена информация её представителем.

Год назад Фатима решила прибегнуть к помощи пластического хирурга для исправления носовой перегородки. Последствия операции стали для неё подлинным кошмаром.

Стала сильно болеть голова, появилась отёчность и воспалительные процессы. Стало реальным заражение крови. Помимо того, у экстрасенса стала меняться форма носа. Она предположила, что причиной этого мог стать инородный предмет, который хирург забыл при операции.

Спустя шесть месяцев, она вернулась к этому врачу и пожаловалась. Ответ того её ошарашил. Он порекомендовал вколоть в нос укол с другой стороны «для симметрии». Или подождать ещё полгода, а вдруг само «рассосётся»

Лишь недавно Хадуева смогла найти хирурга, решившегося исправить ошибку коллеги. На первый взгляд, операция прошла хорошо. Однако Фатима признаётся, что чувствует себя до сих пор тяжело.

С её слов, в носу действительно было найдено забытое инородное тело. А ей потребовалось лечь в гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии.