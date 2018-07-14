«Мисс Безвкусица»: фанаты присмотрелись к «пластике» губ Ксении Бородиной

Сегодня, 11:45

Пластическая коррекция внешности – самая горячая тема для обсуждения в среде поклонников знаменитостей. Ксения Бородина своей публикацией в соцсети спровоцировала бурную полемику на своей странице.

Телеведущая показала ролик, где решила продемонстрировать свое «летнее настроение». При этом она подпевала, звучащей за кадром песне, не забывая игриво складывать «уточкой» губы. Подписчики, присмотревшись, сразу пришли к выводу, что «губки-то деланные». Многих, особенно представительниц прекрасного пола из числа комментаторов, возмущало, что хвастаться «подкачанными» губами – верх неприличия. Как водится, публику возмущало в Ксении все: «Глазки маленькие, губки накаченные, бровки татуажные, носик после пластики - красотка, молодец!». Были высказано предположение, что Бородина вступила в соревнование с Бузовой за приз в номинации «Мисс Безвкусица» и что ее шансы на успех достаточно велики. Защитники телеведущей, тем не менее, осыпали комплиментами Ксению и посоветовали злопыхателям внимательно посмотреть в зеркало.