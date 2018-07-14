Умерла жена легендарного Фрэнка Синатры Нэнси

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Сообщение о ее кончине появилось в соцсетях.

Нэнси Синатра - возлюбленная из детства Фрэнка Синатры, которая стала первой из его четырех жен и матерью его трех детей. Ее дочь, Нэнси Синатра-младшая, написала в соцсети, что мать умерла в пятницу без уточнения ее местонахождения.

«Она была благословением и светом моей жизни», - сказала ее дочь.

Попытки связаться с представителями Sinatra Jr вчера не увенчались успехом. Нэнси и Фрэнк Синатра встречались в подростковом возрасте и поженились в католической церкви Богоматери скорбей в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, 4 февраля 1939 года, как только карьера Фрэнка была на старте. За три года до женитьбы на Барбато, он получил 15-минутное радиошоу на местной радиостанции WAAT. В первые годы брака Синатры жили в скромной квартире в Джерси-Сити, где родились их двое старших детей.

Некоторое время она работала секретарем, а муж - поющим официантом. После того, как Синатра стал сенсацией поп-музыки в 1940-х годах, пара переехала в Лос-Анджелес, где певец также стал кинозвездой. Это последнее достижение сподвигло Синатру оставить жену после того, как роман с актрисой Ава Гарднер стал достоянием общественности. Через несколько недель после развода пары стал окончательным в 1951 году, бывший муж Синатры женился на Гарднер, в то время как Синатра продолжал воспитывать трех детей пары: Нэнси, Фрэнк-младший и Тина.