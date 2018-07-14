Ким Кардашьян изнуряет себя тренировками из-за критики поклонников

Сегодня, 11:20

Модель старается вернуться в форму и вернуть одобрение поклонников путём изнурительных тренировок с подругами на побережье Лос-Анджелеса.

Фотографии звезды с отдыха в Мексике вмиг разлетелись по Сети и получили множество нелестных комментариев. Ким Кардашьян обвинили в том, что она запустила свою роскошную фигуру, из-за чего телезвезде пришлось предпринять несколько попыток восстановить репутацию в глазах поклонников. Мать троих детей наняла себе персонального тренера и начала изнурительные каждодневные тренировки. Ким приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть «попотеть» на безлюдном пляже в Лос-Анжелесе.

Ким Кардашьян даже привлекла к тренировке своих подруг, которых уже несколько раз видели вместе во время занятий спортом. Девушки бегают по пляжу и делают силовые упражнения, чтобы добиться идеальной фигуры. Тренер девушки отметила, что её подопечная делает большие успехи, а результаты тренировок можно видеть на бёдрах звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян».