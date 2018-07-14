«Вечная вдова»: Марина Влади до сих пор видит призраков Высоцкого и Шварценберга

Сегодня, 10:35

Смерть ходила по стопам за супругами темпераментной красавицы, так и не сумевшей обрести настоящее семейное счастье.

«Вечная вдова» Марина Влади была замужем четыре раза. Лишь ее второму супругу, французскому предпринимателю Жан-Клоду Бруйе, удалось не умереть или не стать инвалидом за 3 года брака с советской актрисой.

Первым избранником темпераментной красавицы стал актер Робер Оссейн. Будучи старшим на 9 лет, мужчина всячески добивался Влади. Семейное счастье разбилось в аварии с участием актера. После ДТП Оссейн очнулся инвалидом на всю жизнь, и даже сыновья Петр и Игорь не попрепятствовали разводу звездных родителей.

Пережив неудачный брак с вышеупомянутым Бруйе, «вечная вдова» сошлась с Владимиром Высоцким. Как позже признались друзья поэта, отношениям с Влади предшествовал спор на ящик водки, условием которого было затащить актрису в постель. Десять лет счастья оборвала внезапная смерть Высоцкого, а Влади нашла утешение в онкологе Леоне Шварценберге.

Более 20 лет Марина Владимировна поддерживала четвертого мужа во всем, породнившись с ним душой. Смерть Леона из-за рака печени стала очередным сокрушительным ударом по психике актрисы. Она много пила, однако все же сумела найти в себе силы жить дальше. Сейчас Влади 80 лет, она до сих пор видит призраков Высоцкого и Шварценберга, общаясь с ними, как с живыми людьми.

За, казалось бы, бредовые рассказы, звезду кино давно можно было записать в категорию «поехавших», однако поклонники с пониманием относятся к тяжелой судьбе кумира, поддерживая Марину Владимировну добрым словом.