«Одесская Барби» уверена, что адронный коллайдер переместил Землю в другое измерение

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Валерия Лукьянова, больше известная как «Одесская Барби», уверена, что многие проблемы людей в современном мире связаны с переходом в новую «матрицу». Девушка отмечает, что случилось это еще в 2013 году.

На странице «Барби» в Instagram появилась публикация, в которой она решила рассказать о том, как всё человечество перешло в другое измерение. Первый скачок произошел в 2013 году при запуске адронного коллайдера, однако переплетаться между собой матрицы начали только в 2015 году. По её мнению, это предоставляет широкие возможности для роста и развития, однако не всем это удаётся.

Валерия уверена, что чувство растерянности, стресса и беспомощности возникает у многих именно из-за того, что они не смогли перейти на новый уровень. Для дальнейшего успеха жителям Земли она рекомендует перейти в новую матрицу и начать жить в полную силу. При этом часть поклонников согласна с Валерией в полной мере. Также тем, кто не может сделать это самостоятельно, девушка предлагает письменную консультацию, в которой она подскажет, что делать.