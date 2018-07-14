Врач попросила девушек не слушать интимные советы Ким Кардашьян

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По словам американского гинеколога Лорен Стрейчер, никакими научными данными рекомендации не подкрепляются, а потому не достоверны.

Члены семейства Кардашьян известны не только за скандальные выходки, но и за рекламу, в рамках которой они советуют, причем с таким апломбом, будто это единственно верное решение. Чаще всего рекомендации касаются интимной зоны у девушек. Однако слушать всё это не стоит – советам нет никаких подтверждений. Например, в последней своей рекомендации Ким Кардашьян говорит, что ананасовый сок полезен для улучшения запаха женских гениталий.

Однако это только личное мнение знаменитости, а врачи о таком и понятия не имеют. Сестра Ким, Хлои, часто рекламирует лазерную процедуру по интимному омоложению «прикосновение Моны Лизы». Однако Лорен Стрейчер утверждает, что на самом деле это пустая трата денег. Кроме того, Хлои заявляет – витамин Е очень полезен во время интима и после него. Теория снова не доказана. Врач просит вообще не слушать артистов в плане здоровья, а руководствоваться исключительно рекомендациями докторов с должной квалификацией.