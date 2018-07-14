Объять необъятное: Басков и Лукашенко тепло встретились на «Славянском базаре»

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Первое широкое признание Николай Басков получил на проходящем в Витебске фестивале «Славянский базар». 19 лет спустя, он вновь приехал в места, где обрёл «путевку в жизнь».

Теперь, уже в ранге специального гостя, Николай получил особые привилегии. В то время как все исполнители пели по одной песне, Басков получил возможность спеть целых две. Злые языки, правда, утверждают, что самовлюбленный Николай сам выторговал себе это право. Ведь он имеет славу артиста, которого невозможно согнать со сцены – настолько любит певец быть в центре внимания. Тем не менее, такой случай ему представился. Во время исполнения своего хита «Все цветы», Басков сошел со сцены и «пошел в народ». Добравшись до VIP-ложи, он устремился в широкие объятия президента Беларуси Александра Лукашенко. Артист и «бацька» долго хлопали друг друга по спине, а умиленный зал аплодировал теплой встрече. Поклонники певца уверяют, что Николай «сумел объять необъятное», ведь не каждому удается и спеть больше всех, и устроить «обнимашки» с президентом страны.