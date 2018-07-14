Малахов «подколол» Анну Седокову, заявившую о новой любви

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Певица выложила фото, на котором позирует с огромным количеством красных роз. Малахову стало интересно, кто ее поклонник. Сам ведущий склоняется к варианту, что он – директор цветочного рынка, в то время как подписчики певицы жалуются, что теперь Москва осталась без цветов.

На своей странице в Instagram Анна Седокова призналась, что в ее жизни появилась новая любовь. Ее кавалер подарил ей пять больших букетов красных роз. По словам певицы, новые отношения возвысили ее над всеми проблемами прямо в космос. Подписчики скептически отнеслись к такому заявлению, вспомнив, что у нее и других звезд новая «любовь на всю жизнь» появляется каждый год. Кроме того, некоторые напомнили Седоковой, что выбирать молодого человека по количеству роз неправильно, о чем свидетельствуют все ее браки – на данный момент у певицы три ребенка от разных мужей.

Такой скептический настрой подписчиков поддержал и Андрей Малахов. Он поинтересовался, кто же этот таинственный поклонник, а чтобы запись не выглядела грубой, он сделал вид, что приревновал певицу. Поклонники удивились тому, что ведущий подколол Седокову, и предположили, что он хочет снять новое шоу с участием звезды и ее «любви», при этом у последней обязательно должна обнаружится зависимость или болезнь. Подписчики заранее выказали свое недовольство передачей из-за предыдущих эфиров, которые разочаровали всех.