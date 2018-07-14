«Грош цена лгуну и лицемеру»: люди осуждают поведение Андрея Малахова

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Андрей Малахов не ожидал, что беззаботность, которую он демонстрирует людям, сыграет с ним злую шутку. Недавно ведущий опубликовал фото, в котором якобы смог вернуться в детство с собственным цирком.

В Instagram-аккаунте Малахова можно заметить, что ведущий явно выбрал не ту линию продвижения. Об этом говорят сотни негативных комментариев, сотни и тысячи недовольных людей, число которых с каждым днём растёт. Проблема возрастала с каждым прямым эфиром, так как люди устали от того, что Россию выставляют в плохом свете. «Складывается ощущение, что у нас в стране одни алкоголики, неполноценные и недальновидные люди!» - высказался один из комментаторов.

Также люди вспоминают, что программы иногда разбавляют «политической показухой». Сам Андрей никак не реагирует на критику и всё также продолжает отдыхать и веселиться. «Грош цена лгуну и лицемеру»,- пишет один из многочисленных пользователей, которым надоело всё происходящее.

Люди хотят видеть подобных людей на телевидении и уже задумались над созданием петиции, которая поможет им добиться своего.