Влад Кадони: «Пусть на западе и дальше верят в пятницу 13-е, нам опасаться нечего»

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Миллионы людей считают, что пятница 13-е - это день, когда злые силы могут разгуляться на славу. Влад Кадони высказал своё мнение по этому поводу и уверяет, что опасаться абсолютно нечего.

«Такой день, как пятница 13-е пришёл к нам из Америки, что лишний раз доказывает, что это не часть нашей культуры. Пусть на западе в это верят, нам опасаться нечего»,- пишет Кадони в своём Instagram-аккаунте. Взрослые люди должны понимать, что в культуре нет даже такой приметы, поэтому волнения абсолютно излишни, считает Кадони. Чёрный маг также высмеял подписчиков, которые покупают и привозят обереги из Турции и считает, что люди могут и дальше верить во всё то, что им вздумается.

Поклонники были немного озадачены, ведь ведущий телепроекта «Дом-2» позиционирует себя вовсе не как чёрного мага, а совсем наоборот. Многие люди, которые следят за происходящим в жизни Кадони, согласились, что число «13» не несёт в себе что-то фатальное, необратимое, как отмечается в нумерологии, да и сам день расценивается как самый обычный, а то один из радостных дней и никаких мистических происшествий они не замечали.