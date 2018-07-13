Младшего сына Анны Михалковой сравнили с Гарри Поттером

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Подписчики утверждают, что такой парень любой вуз превратит в Хогвартс.

Анна Михалкова продолжает выкладывать фото с отдыха со своими детьми. 13 июля она выложила фотографию младшего сына в свой аккаунт Instagram. Многие подписчики оценили фото Сергея Михалкова и сравнили его с известным книжным персонажем, Гарри Поттером: «Гарри Поттер? Очень похож....(без обид)», «Подумала Гарри Поттер...», «Поттер просто отдыхает!». Естественно, что фото наследника очень впечатлило поклонников и они действительно пожелали Сергею удачи во всех его начинаниях.

Стало известно, что старший сын Анны, Андрей, который в этом году окончил школу, решил не продолжать творческую карьеру своей семьи, а пойти по пути экономического образования. На данный момент ему 18 лет и он подал документы в три вуза - МГИМО, МГУ и ВШЭ.

Дочь Анны Михалковой не еще даже в школу не ходит, ей в этом году исполняется пять лет. Для Сергея выпускной старшего брата был репетицией его собственного. Через год он выпустится из школы и будет решать, кем он станет в будущей жизни.