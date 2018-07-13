Джастин Бибер передумал жениться

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Поклонники уверены, что происходит нечто в треугольнике Хейли-Джастин-Селена. Они ждут подтверждения догадкам.

В июне 2018 года Джастин Бибер и Хейли Болдуин снова сошлись. Буквально через пару недель Джастин сделал предложение своей девушке, и они объявили о помолвке. Поклонники были только рады счастью своего фаворита, однако некоторые пользователи социальных сетей были убеждены, что певец женится только назло своей бывшей девушке Селене Гомес. По предварительным данным, она была весьма недовольна помолвкой своего экс-бойфренда.

Все было хорошо, однако на днях журналисты обнаружили Джастина в очень плохом расположении духа. Он говорил с кем-то по телефону, а зачем сел на бордюр и практически заплакал. Практически все фанаты были уверены, что в этом виновата Селена, потому что она на данный момент находится в Нью-Йорке и всячески избегает бывшего парня. Также Джастин удалил видео со своей будущей женой из Instagram, что натолкнуло пользователей на мысль, что он передумал жениться на Хейли. Однако это пока лишь догадки, сам певец никак не комментирует данную ситуацию. В одном лишь интервью он обмолвился, что не планировал так рано связывать себя узами брака.