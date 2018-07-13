Сестра Жанны Фриске опубликовала архивные фото своей семьи

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Некоторые фото пришлись не по нраву подписчикам, но большинство пожелало главе семьи долгих лет здравия.

13 июля день рождения у отца Жанны и Натальи Фриске, ему исполняется 66 лет. В честь этого события младшая дочь Владимира Борисовича опубликовала в своем Instagram архивные фото своей семьи и прикрепила к ним трогательное поздравление отцу. Подписчики присоединились к поздравлениям отца семейства.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Наталью за публикацию интимных фото именинника. К примеру, на одном из фото Владимир запечатлен с голой грудью и торсом. Многим подписчикам это не понравилось, так как такого формата фото не должны быть, по их мнению, достоянием общественности. А вот видео, где отец танцует с Натальей, одобрили абсолютно все, без исключения, сообщив, что более трогательной вещи они не видели, и пожелали долгих лет и здоровья Владимиру Борисовичу.

Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет в 2015 году в Балашихе от рака. У нее остался сын Платон. Сестра Жанны Фриске очень скучает по ней и каждое 8 июля публикует ее фото в своем аккаунте, чтобы показать, что не забыла сестру.