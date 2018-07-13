Поклонники Даны Борисовой возмутились ее безразличием к дочери

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Звезда телевидения публично продемонстрировала свое наплевательское отношение к собственному ребенку в программе о здоровье Елены Малышевой.

Дану Борисову часто приглашают в качестве героини или эксперта в различные телешоу. В очередном выпуске «Жить Здорово» обсуждали вопросы реабилитации алко- и наркозависимых людей. Дана Борисова, для которой эта тема близка, пришла в студию вместе со своей дочерью. Фотографии, сделанные во время записи, звезда выложила на своей странице в Instagram, выразила благодарность Малышевой за раскрытие темы, пожелала всем хорошего дня и сообщила, что надеется все же улететь на отдых в Венецию.

Пользователи остались в недоумении. Поступок теледивы, мягко говоря, всех удивил. Возмущенные высказывания касались и участия дочери Борисовой в подобной передаче, и выбора фото для Instagram, на которой только Дана получилась хорошо, а ее дочь и Малышева оказались с закрытыми глазами. По мнению интернет-сообщества, такие поступки говорят о том, что она, как и прежде относится к Полине с полным безразличием и продолжает заботиться только о себе.

Известно, что Борисову лишили права выезда за границу из-за задолженности по выплате алиментов. Денег, которые она решила быстренько перечислить, оказалось недостаточно. Выплатой долга звезда занималась несколько последующих дней, но разрешения на выезд так и не получила.