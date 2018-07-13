Бывшая жена Кержакова хочет забыть семью футболиста, как «страшный сон»

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Женщина утверждает, что сыта по горло историями этой семьи и вмешиваться в это больше не хочет.

Бывшая супруга Кержакова сообщила, что поведение нынешней жены Александра ее очень раздражает. Сама Екатерина Сафронова разводилась с футболистом со скандалом, и тогда Кержаков забрал у нее ребенка, оставив его себе на воспитание. Однако теперь, когда в той же ситуации оказалась Милана, Екатерина осуждает ее за «непоследовательность»: «Сначала девушка обвиняла его во всех смертных грехах, а потом призналась, что очерняла мужа». К тому же, на данный момент, Кержакова призналась, что проходит реабилитацию от наркозависимости, так что удивляться тому, что у нее забрали ребенка, нечего.

По словам Сафроновой, ей уже надоели истории, связанные с этой «семейкой» и она хочет забыть семью футболиста, как «страшный сон», потому что как только там что-то происходит, это несомненно задевает и бывшую жену. Как сообщает Екатерина, так быть не должно и пусть они сами между собой разбираются, не втягивая ее в этот конфликт.

На данный момент бывшая жена Кержакова поддерживает с ним связь только из-за сына Игоря, который живет вместе с отцом.