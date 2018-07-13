Кортни Кардашьян показала кривые ноги, обтянутые велосипедными шортами

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Привыкшие к гламурному облику сестер Кардашьян, поклонники бывают часто обескураженными, когда видят своих кумиров в не совсем презентабельном виде. Именно такой попала в объективы назойливых папарацци Кортни Кардашьян.

Вернувшись домой после семейного отдыха в Италии, Кортни отправилась в салон красоты, чтобы навести лоск перед очередными светскими мероприятиями. Наряд, который выбрала знаменитость, показался ее поклонникам несколько экстравагантным. Черная бейсболка, белая мешковатая футболка и велосипедные шорты, которые были надеты на сестру Ким Кардашьян больше подходят для тренажерного зала, чем для похода в салон красоты. По мнению фанатов, шорты чересчур сильно обтягивали внушительные бедра Кортни, а ноги без привычных каблуков казались короткими и кривыми. Почитателей звезды поразила небрежность в одежде, граничащая с вопиющей распущенностью. Они хотели бы, чтобы отличие между журнальным имиджем и повседневным видом было не столь разительным.