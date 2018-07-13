Стас Садальский сравнил депутатскую неприкосновенность с беззаконием

Сегодня, 20:05

Станислав Садальский не боится резких высказываний, как в адрес других звёзд шоу-бизнеса, так и политиков. Именно за такие записи, которые не боится публиковать актёр, подписчики его и ценят.

На странице Стаса в социальной сети появилась публикация, в которой он указал на высказывание депутата Елены Драпенко. Вернее реакцию на её фразу с просьбой меньше показывать симпатичных девушек во время ЧМ-2018. Он постарался провести депутатскую неприкосновенность с беззаконием, а вернее фразой «дуракам закон не писан». Актёр уверен, что словосочетание и поговорка однозначно связаны.

Поклонники Садальского поддержали публикацию, отметив, что в очередной раз он не побоялся высказаться и придаёт подписчикам уверенности, что хоть кто-то из звёзд шоу-бизнеса умеет здраво рассуждать. Кроме этого они высказали свою часть критики в адрес Елены Драпенко, считая, что права высказываться о некрасивых женщинах, как «страшных жабах» она не имела права.