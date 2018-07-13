Михаил Галустян избил «Руки-базуки» за незаслуженную популярность

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Михаил Галустян решил заступиться за непопулярных сейчас телеведущих, которые попали в такое положение из-за интернет-блогеров. Одним из них стал «Руки-базуки», который, по словам Галустяна, не может похвастаться ничем, кроме пиара, но все же отбирает «хлеб» у других.

Михаил Галустян, он же Жорик Вартанов, телеведущий, который специализируется на Северном Кавказе. Он рассказывает последние новости региона, однако делает это в очень своеобразной манере. Юморист заметил в одной из своих программ, что сейчас профессия телеведущего ценится в разы меньше, чем блогера. Из-за этого, телевидению можно сказать пока. Именно так он и озаглавил свой ролик, в котором он решил встретиться с «соперником» - блогером Кириллом Терёшиным. Тот стал популярным только благодаря своеобразной особенности – перекаченным из-за имплантатов рук-базук, на чем он и зарабатывает деньги.

Комику Вартанову захотелось взять у него интервью, однако сделать это каждый желающий не может – «Руки-базуки» стал требовать деньги за свои ответы. Цена в 4000 рублей возмутила комика, и он решил избить Кирилла. Саму драку не было показано, однако зрители могли увидеть кадр, на котором у Галустяна идет кровь носом.

Пользователи Сети согласились с мнение Галустяна по поводу ведущих и незаслуженно популярных блогеров. Однако сама драка больше позабавила, чем была воспринята всерьез. Но это не помешало ролику набрать больше 20 тысяч просмотров за несколько часов.