Мужа Ани Лорак уличили в неверности и изменах

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Мурат Налчаджиоглу может также быть отцом внебрачных детей. Эксперт нумерологии прокомментировала ситуацию в семье известной украинской певицы Ани Лорак.

По словам мага, мужа Каролины уличили в неверности и изменах. Горячий турецкий мачо пользовался ситуацией брака с артисткой, а в данный момент их брак оказался шатким. Иллюзию семьи разочарованной Лорак сохранить не удастся.

«Певица не показывает свои душевные раны публике, но в скором времени личные переживания найдут отражение в ее творчестве. Композиции станут буквально страдальческими. Есть угроза впасть в глубокую депрессию», – предупредила ведунья.

Роман двух возлюбленных начался 13 лет назад под жарким солнцем в Турции, откуда родом Мурат. Спустя 24 месяца он решился сделать предложение и перебрался на Украину. В 2009 году возлюбленные расписались и с размахом отпраздновала свадьбу в Турции. На данный момент на публике пара появляется крайне редко, а о их разрыве давно судачат желтые издания.