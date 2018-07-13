Мать собственноручно разрушает психику сына, несмотря на предостережения.
Водонаева учит 9-летнего сына Богдана трогать женскую грудь и ягодицы. Для примера она решила дать ребенку очень правдоподобный «пробник».
Однако прыти и радости знаменитости не разделили ее поклонники. Алену уличили в возможном преступлении против мальчика - могут быть последствия для детской психики. Мальчик не может оторваться и с изумлением наблюдает за маминой наукой. Психологи усмотрели в этой ситуации нечто нездоровое и советуют Водонаевой остановиться и не рушить шаткую психику школьника, которому пока рано столь откровенно познавать женские прелести.