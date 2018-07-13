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Мать собственноручно разрушает психику сына, несмотря на предостережения.

Водонаева учит 9-летнего сына Богдана трогать женскую грудь и ягодицы. Для примера она решила дать ребенку очень правдоподобный «пробник».

«Богдан второй день не может оторвать глаз от этого флакона духов #KimKardashianBody. Семиминутный ролик с репортажем о #KKW уже на моем ютуб канале. Ссылка в шапке профиля. Вы пока его смотрите, девочки, а я подумаю. Может мне купить ещё косметики от Ким и разыграть в конкурсе? Хм», - написала под скандальным видео Водонаева.

Однако прыти и радости знаменитости не разделили ее поклонники. Алену уличили в возможном преступлении против мальчика - могут быть последствия для детской психики. Мальчик не может оторваться и с изумлением наблюдает за маминой наукой. Психологи усмотрели в этой ситуации нечто нездоровое и советуют Водонаевой остановиться и не рушить шаткую психику школьника, которому пока рано столь откровенно познавать женские прелести.

«Не верь женщинам, сынок!», «Аленка привыкла, что без фотошопа не выставить свою унылую стареющую обвисшую задницу, перекромсанную операциями грудь, широченные мужицкие плечи, отсутствующую талию, поэтому и не верит, что кто-то может засветить в реале свою аппетитную подтянутую фигуру», - написали хейтеры.