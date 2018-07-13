«Начинал бомжом и продолжаю»: Бездомный Шура рассказал о жизни с проституткой

Сегодня, 19:09

Из-за увлечения наркотиками артист переписал квартиру на работника стройфирмы, который сейчас пропал.

9 июля популярный певец Шура рассказал, что потерял свою квартиру и буквально стал бомжом. Дело в том, что Шура переписал своё жильё на другого человека не просто так. Певец хотел просто сохранить свою недвижимость из-за своего увлечения наркотиками и зависимостей.

Шура заявляет: «Я начинал бомжом, так и продолжаю». По словам певца, первое его жильё в Москве после лавочки в ботаническом саду было тоже на Ленинском проспекте. Бездомный Шура также рассказал, что жил там с проституткой «по имени Танька».

Певец, говоря о том периоде своей жизни, добавляет, что тогда начал уже петь буквально за тарелку супа в одном из местных заведений. Туда же он устроил и проститутку Татьяну, чтобы она тоже работала.

Шура вспоминает, как кормил собаку своей соседки, когда она уезжала на долгое время. Он думал «съесть ли морковку самому», или же накормить голодного пекинеса.

Стоит отметить, что сейчас Шура арендует собственное жильё за 60 тысяч рублей в месяц, имея свою квартиру. Певец из-за наркомании переписал её на работника стройфирмы. Последний сейчас пропал, и Шура активно его разыскивает.