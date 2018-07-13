Волочкова шокировала поклонников видео с демонстрацией изуродованных ног

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Балерина стремительно теряет лояльность собственной аудитории и рискует лишиться всех поклонников из-за видео с рассказом о пуантах.

Поклонники призвали Волочкову сжалиться над ними и больше не показывать свои изуродованные ноги. Из-за постоянных занятий балетом у Анастасии деформировалась стопа, как и у всех профессиональных танцовщиц. Балерина не считает это своим изъяном и с гордостью публикует новые снимки с босыми ногами, однако пользователей такая тенденция в Instagram-аккаунте звезды пришлась не по душе.

[media=https://www.instagram.com/p/BlIpvbtHu7o/?taken-by=volochkova_art]

В новом видео на своей странице в социальной сети Instagram Волочкова решила рассказать, в каких пуантах предпочитает выступать и продемонстрировала изуродованные от постоянных тренировок ступни. Пользователи были шокированы кадрами и отметили, что из-за ужасных ног балерины, американская компания-производитель получила анти-рекламу. Хейтеры писали, что сам факт того, что Волочкова с её телосложением стала балериной, уже является огромным чёрным пятном на репутации всего российского балета. «Убери свои ужасные костыли», - писали звезде комментаторы, которым Анастасия Волочкова недавно дала возможность снова высказываться под своими постами в Instagram.