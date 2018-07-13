Звезда «Голоса» «отвоевала» дочь после ее похищения

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Отец девочки цинично украл ребёнка и не давал певице видеться с ним.

Недавно общественность потрясла новость о похищении дочери Светланы Феодуловой. Особенную девочку с синдромом Дауна тайно забрал к себе бывший супруг знаменитости Сергей. По итогам судебных тяжб, длящихся несколько месяцев, звезда «Голоса» всё же «отвоевала» дочь.

Феодулова подала на развод прошлой зимой. С тех пор мужчина не оставлял попыток вернуть супругу и девочку. Певица не спешила воссоединяться с бывшим супругом, а после похищения ребёнка и вовсе навсегда вычеркнула из своей жизни этого человека. Тем не менее, ей нужно было получить разрешение на единоличную опеку над девочкой.

Органы правосудия встали на защиту звезды. Отныне мужчина должен выплачивать ей алименты в двойном размере в связи с инвалидностью ребёнка. Правда, пока денег от него Светлана не видела. Между тем, она рада, что смогла, наконец, решить вопрос с тем, чтобы оставить дочь с собой.

Ранее мы писали, что Анна Седокова договорилась с бывшим мужем об опеке дочери. Мужчина увёз девочку в США, где она живёт и учится. Экс-супруг певицы долгое время запрещал матери видеться с ребёнком, из-за чего знаменитость сильно переживала.