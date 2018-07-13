Ведущая «Орёл и решка» рассказала, как создавала свой «бешеный» стиль

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Жанна Бадоева признается, что ее собственный стиль вырабатывался годами и, возможно, подойдет многим другим. Женщина любит комбинировать, из-за чего получается немного «бешеный» образ.

Как признается ведущая, она комфортно себя чувствует, когда на ней много разных вещей, при этом, чем меньше они между собой сочетаются, тем лучше. Например, ей никогда не идут обычные юбки. Как бы она ей не нравилась, всегда где-то покажутся недостатки, из-за чего от вещи придется отказаться. А вот те, которые не подходят под определение обычных – заколотые, короткие, разной формы и фасона – те ей всегда приходятся по душе. Также ведущая «Орёл и решка» не любит брюки – поэтому появляется только в шортах и платьях. Исключения составляют джинсы, которые приходится надевать зимой.

«Платья, большие футболки, шорты, накидки, мятые пиджаки, пижамы, платья-халаты или вообще вещь-трансформер – это мое», - пишет Бадоева. Она добавляет, что ее футболки всегда на несколько размеров больше, а в шкафу больше всего разнообразных накидок.

Поклонники отметили, что им нравится, как знаменитость комбинирует свою одежду. Также они поблагодарили за откровенность – многие начали вспоминать примеры, которые описывали каждый из пунктов стиля Бадоевой.