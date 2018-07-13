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Усомнившись в своих спортивных достижениях на Олимпиаде, Татьяна пошла на риск.

Татьяна Навка показала фото с выступления, сделавшего ее знаменитой.

«Вот случайно откопала. Помню после этого номера на «Ледниковом Проекте», тогда он назывался «Звезды на льду», я проснулась знаменитой. Даже, наверное больше, чем после Олимпиады. Странная штука - эта жизнь», - сообщила знаменитость.

Своим комментарием Татьяна поставила некоторых подписчиков в ступор. Непонятной ситуацией воспользовались хейтеры и перевернули все с ног на голову.

«Нет, Татьяна. Мы очень хорошо помним Вашу Кармен», «Ничего подобного! Я помню Вас ещё с зимы 2006 Олимпиады», «После Олимпиады мы знали вас как великую спортсменку, а после этого номера узнали как великолепную актрису. Я считаю этот номер самым запоминающимся и ярким!», - писали подписчики.