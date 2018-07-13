«Последний мужчина»: Вдова Сергея Бодрова не хочет верить в смерть мужа

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В своём единственном интервью женщина призналась, что будет хранить память о муже всегда.

Светлана Михайлова встретила Сергея Бодрова впервые во время монтажа очередного выпуска «Взгляда». Тогда актёр не произвёл впечатления на молодую девушку. Она только разнервничалась, так как нужную ей аппаратуру команда «Взгляда» задерживала.

В 1997 году произошло настоящее знакомство Светланы и Сергея. Тогда девушке, как одной из лучших сотрудниц телекомпании, пообещали отпуск в любую страну мира. Она выбрала Ниццу, но отправилась на Кубу, где должны были работать журналисты «Взгляда». В результате руководство объединило два мероприятия. Светлана была расстроена, ведь она уже тогда не любила Сергея Бодрова и Сергея Кушнарева.

В один момент на Кубе в доме Хемингуэя Бодров и Михайлова разговорились. Разговор выдался простой и лёгкий, после чего будущая пара могла болтать бесконечно. В результате они даже не могли расстаться даже на короткий срок.

Вдова Бодрова признаётся, что только сейчас осознаёт, сколько они могли бы дать детям вдвоём. Сын супругов Александр похож на Сергея. Женщину иногда даже бросает в пот от сходства.

Светлана рассказала, что помнит, как Бодров уезжал в Северную Осетию на съёмки. После рождения сына супруги пробыли дома 2 недели, а затем актёр уехал. Последней фразой Бодрова было: «Я из аэропорта сразу к вам». 19 сентября 2002 года Бодров позвонил Светлане и в результате долгого разговора попросил беречь детей.

20 сентября в Кармадонском ущелье пропало 127 человек съёмочной группы, среди которых был и Сергей Бодров. Тогда женщина обращалась даже к Константину Эрнсту, который обеспечил поисковую операцию спецтехникой и продвижением поисков. Однако результатов не было. Официально пропавших перестали искать в 2004 году.

Сейчас вдова Бодрова признаётся, что Сергей был последний мужчина в её жизни. Больше никто не появлялся ни мысленно, ни физически. Для Светланы счастье, что у неё в жизни был такой муж, память о котором она будет хранить всегда.