Мама Жанны Эппле ни разу не видела правнука и почти не общается с дочерью

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Женщина проявляет равнодушие к судьбе ребёнка.

Актриса Жанна Эппле рассказала в откровенном интервью об отношениях с матерью и бывшим супругом. С родительницей, как призналась знаменитость, она общается редко. Мама Жанны не интересуется судьбой её детей и даже ни разу не видела правнука. О встрече с малышом женщина не просила. С дочерью она созванивается достаточно редко.

Что послужило причиной столь равнодушного отношения, Эппле не говорит. При этом она отмечает, что аналогичная ситуация сложилась и с её бывшим мужем. В браке с кинооператором, предпринимателем Ильей Фрэзом она прожила на протяжении 17 лет. От него Жанна родила двух сыновей – Потапа и Илью. Старший ребёнок недавно сам стал отцом, однако мужчина не заинтересован в том, чтобы хотя бы раз навестить внука. Актриса признаётся, что не виделась и не общалась с ним уже более 10 лет. Сама же Эппле заявляет, что в восторге от малыша.

Ранее мы писали, что мать Сати Казановой публично раскритиковала дочь. Женщина предрекла 30-летней звезде, что она будет «древнеродящей».