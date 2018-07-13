Ольга Погодина: Удары судьбы сделали меня её хозяйкой

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На женщину реально обрушился целый шквал напастей. Она смогла выстоять и состояться в жизни.

Ольга Погодина говорит, что именно постоянные удары судьбы сделали так, что она стала её хозяйкой. Её история это подтверждает.

Ещё при нахождении в роддоме врачи заразили её туберкулёзом. Матери пришлось на протяжении долгих лет бороться не просто за здоровье дочери, но и за её жизнь.

Позднее, когда она поступила в театральный вуз, её невзлюбил худрук. Он подвергал студентку постоянной травле.

Затем следующий удар, который испытала Погодина. В 1990-е годы на её отца «повесили» долг невероятного размера. В случае его невозврата угрожали расправиться с дочерью. Семье пришлось экстренно бежать в Болгарию.

Когда Погодина находилась там вместе с родителями, погиб, попав в ДТП, её любимый мужчина. Она не имела возможности приезда на его похороны.

Позднее, когда ситуация улеглась, Погодина вместе с родителями вернулась в Москву. Она усиленно работала, и в профессии актрисы стали прорисовываться явные перспективы.

И тут очередной удар судьбы. Врачи нашли у неё опухоль. Карьеру актрисы пришлось на год оставить и заняться лечением.

Погодина сейчас известна в качестве успешной актрисы и продюсера. Она признаётся, именно удары судьбы сделали так, что она стала её хозяйкой.