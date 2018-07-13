«Настоящая леди»: поклонники сражены «бесконечными» ногами и платьем 43-летней Яны Рудковской

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На благотворительный ужин, устроенный фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», светская львица пришла в воздушном платье и в босоножках на высоком каблуке.

Традиционное дефиле к месту фотосессии, запечатленное на видео, поразил подписчиков Рудковской на ее странице в Instagram. Многие были восхищены со вкусом подобранным нарядом, посчитав, что 43-летняя женщина выглядит стильно и очень молодо. «Вы просто настоящая леди», - уверяли комментаторы. Удачный высокий разрез платья открывал длинные и стройные ноги, которые сраженные поклонники тут же назвали «бесконечными».

Впрочем, некоторым недоброжелателям не понравилось увиденное. Они посоветовали Рудковской прятать свои «никудышние» ноги, а платье выбирать соответственно возрасту. За это они были немедленно подвергнуты обструкции наиболее верными фанатами.