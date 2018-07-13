Валерия предстала перед поклонниками в новом дерзком образе

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Певица выложила в Instagram снимок, на котором запечатлена в золотых туфлях-лодочках на шпильке и зеленом платье с оголенными плечами.

Валерия, несмотря на свои 50 лет, продолжает удивлять общественность безупречным чувством стиля и стройностью фигуры. На фото, которое звезда выложила в свой аккаунт, она предстала перед поклонниками в новом дерзком образе, который вызвал у фанатов настоящий восторг.

"Женщина-лето", - так назвали поклонники этот образ. Но больше, чем сверкающая обувь и прекрасное платье, фанатам нравится сама артистка. Валерия всегда говорит о том, что сохранять и стройную фигуру и хорошее настроение ей удается благодаря физическим нагрузкам, которые она не оставляет даже во время отпуска, правильному питанию и активному образу жизни.

Подписчики единодушно пришли к выводу, что выглядит певица просто восхитительно.