«Нет сил делать новые фото»: Анюта Рай испугала фанатов неожиданным сообщением

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Анюта Рай сделала неожиданную публикацию, в которой призналась, что сильно больна. Подписчики желают ей поправиться, потому что в таком состоянии она может публиковать только старые фотографии.

На своей странице в Instagram Анюта Рай не опубликовала новое фото, зато поделилась старым, сделанным на Бали. Подписчики как всегда высоко оценили внешний вид девушки, однако их удивило то, что по приезду в Москву, модель не выложила новые фото. Как оказалось, все дело в сильной болезни: «Сегодня нет сил делать новый пост». Предположение модели, что она страдает от смены климатических поясов, не подтвердились. Ее плохое самочувствие и высокая температура были вызваны острым фарингитом. Поэтому у нее не получилось сделать новые фото и написать интересный пост – девушка лежит дома и хочет «на ручки».

Поклонники признались, что Анюта Рай испугала их неожиданным сообщением. Некоторые пытаются понять, что вызвало серьезную болезнь – мороженое или холодное море. Но, все же, большинство желает скорейшего выздоровления и хорошего отдыха.