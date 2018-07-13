Тимати сделал 4-летней дочери татуировку на лице

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Девочка заявила, что хочет «рисунки как у папы», и Тимати не смог ей в этом отказать.

Дочери Тимати, Алисе, всего 4 года, однако, постоянно наблюдая пример отца, она изъявила желание сделать татуировку и себе тоже. Естественно, что в таком возрасте никто не набил 4-летней девочке настоящую тату, потому ей сделали обыкновенную переводную татуировку с веснушками на лице. Фотографию внучки в новом амплуа опубликовала ее бабушка, Симона Юнусова, шуточно подписав ее: «Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочка на роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссёров присылайте на адрес....». Подписчики одобрительно отозвались о новом образе девочки. «Какая же она милая ! Чудесный ребёночек», «Ей очень идет!», «Ну и веснушки, мне бы такие!))», «Какая же она классная!», «Красотка» - таков был вердикт пользователей Instagram.

Ранее рэпер Тимати опубликовал фото с дочерью около машины, где девочка была наряжена в отнюдь не женственный наряд. Она была в черном костюме с изображением черепа и оружия. Многие подписчики неодобрительно отозвались об образе девочки, подключив гендерные стереотипы. Они утверждали, что дочь Тимати должна носить платья и розовые наряды, однако рэпера такое мнение не особо волнует, и 4-летняя девочка носит только то, что ей самой нравится.