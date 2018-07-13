«В мужских трусах и с пучком на голове»: Катя Варнава снова рассмешила поклонников

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Телеведущая показала, как весело скоротать время ожидания в аэропорту, и сняла забавное видео, на котором устроила настоящий показ мод.

В своём Instagram-аккаунте ведущая телешоу «Comedy Woman» снова поделилась с поклонниками видеозаписью, на котором показала, как коротает время в аэропорту. Девушке предстояла 9-часовая пересадка в китайском городе Гуанчжоу. Вместе во своим спутником Катя Варнава решила повеселиться и показала необычные метаморфозы со своим внешним видом. Девушка уже не раз веселила своих поклонников комедийными скетчами, и на этот раз у неё получилось развлечь публику не хуже.

Сперва девушка предстала перед фанатами в сером мешковатом платье и пучком на голове, однако лёгким движением руки из-под наряда телеведущей показались мужские трусы, известные в народе как семейки. Однако Варнава на этом не остановилась и из-под свитера появились широкие голубые штаны, напоминающие юбку. Поклонникам пришлось по вкусу преображение Кати, некоторые признались, что долго смеялись после увиденного. Фанаты признали, что превратить скучное ожидание рейса в весёлый показ мод помог комедийный талант Варнавы, которым она несомненно обладает.