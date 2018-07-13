28-летняя британская певица может потерять голос из-за операции на голосовые связки

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Популярная британская певица Джесс Глинн никогда не была так близко к провалу. Теперь она и сама это понимает. Девушка стала известной в 2014 году.

На данный момент ей 28 лет, и Глинн уже скоро может перенести третью операцию на голосовые связки. Врачи предупреждают, что из-за этого девушка в скором времени может лишиться голоса. Причин для этого множество, и существенной является чувствительность голосовых связок. Ещё перед тем, как второй раз лечь под нож хирурга, Глинн уже успела попрощаться с карьерой певицы, но всё обошлось. На этот раз популярная британка ищет все «пути отхода», ведь поклонники ожидают новые песни. Врачи утверждают, что в случае отказа от операции Джесс Глинн и вовсе лишится голоса в ближайшие пару лет.

Голосовым связкам необходимо было отдыхать, но из-за плодотворного графика сделать это практически невозможно. Исполнитель Clean Bandit, благодаря которому она стала известной, посоветовал уже певице оставить мысли о карьере певицы, потому что здоровье потом уже будет невозможно вернуть. Сама же британка на данный момент ещё сомневается и окончательное решение так и не приняла.