«Идеальная пара»: Бородина с мужем показали семейную идиллию

Сегодня, 16:05

Сексуальная Ксения нашла себе достойного мужчину, который полностью дополняет свою жену.

Ксения Бородина разместила на своей странице в соцсети снимок с супругом, где они предстали как идеальная пара. На фото Бородина с мужем показали семейную идиллию на отдыхе в Турции. Сейчас пара отдыхает в шикарном отеле Regnum Carya, куда они отправились вместе с Марусей и Теей. Семья отдыхает в пятизвездочной гостинице на первой линии у моря, где номер люкс стоит более 100 долларов на двоих.

Но Бородина и Курбан Омаров могут себе позволить даже более дорогой отдых, ведь у мужа Ксении успешный бизнес, а сама мать двоих детей стремительно развивает карьеру телеведущей. Поклонники оказались в восторге от нового снимка Ксении и Курбана, где они загорелые позируют в бассейне. Пара демонстрирует идеальные отношения, воспитывая двух прекрасных дочек.